Принц из рая (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Легкая романтическая комедия о писательнице, которая встретила самого настоящего принца. Оливия — известная писательница, за плечами которой уже несколько успешных любовных романов. Она пока не знает, о чем будет ее следующая книга, но надеется найти вдохновение во время романтического путешествия со своим молодым человеком Кайлом. Но в тот самый день, когда Оливия рассказывает о купленных билетах, Кайл бросает ее. Проходит месяц, но она никак не может оправиться от разрыва. Кэти, подруга Оливии, убеждает ее все же съездить отдохнуть. Оказавшись на райском курорте, девушка неожиданно встречает Александра, принца страны Торовии, который решил скрыться здесь от королевских обязанностей. А еще он большой фанат книг Оливии. Следите за их сказочным романом на Wink в романтической комедии «Принц из рая» — фильм 2023 смотреть онлайн можно в нашем сервисе.



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