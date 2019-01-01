Выбор Фредерика Фитцелла (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастический триллер со звездой «Бегущего в лабиринте» Диланом О’Брайеном в главной роли. У Фредерика Фитцелла обыденная жизнь: карьера, уютный дом, красавица-жена. Накануне важной презентации Фреда начинают мучить навязчивые воспоминания о бывшей однокласснице Синди. В старшей школе девушка постоянно твердила о несправедливости, борьбе с системой, тотальной несвободе, а потом не явилась на выпускные экзамены. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Исчезновение Синди совпало с распространением сильного экспериментального наркотика под названием «Меркурий». Поиски пропавшей одноклассницы заводят Фреда в лабиринт собственных фантазий и альтернативных версий реальности. Сможет ли герой выбраться из него, узнаете, посмотрев фильм «Выбор Фредерика Фитцелла» онлайн в видеосервисе Wink.



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