Выбор Фредерика Фитцелла (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фантастический триллер со звездой «Бегущего в лабиринте» Диланом О’Брайеном в главной роли. У Фредерика Фитцелла обыденная жизнь: карьера, уютный дом, красавица-жена. Накануне важной презентации Фреда начинают мучить навязчивые воспоминания о бывшей однокласснице Синди. В старшей школе девушка постоянно твердила о несправедливости, борьбе с системой, тотальной несвободе, а потом не явилась на выпускные экзамены. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Исчезновение Синди совпало с распространением сильного экспериментального наркотика под названием «Меркурий». Поиски пропавшей одноклассницы заводят Фреда в лабиринт собственных фантазий и альтернативных версий реальности. Сможет ли герой выбраться из него, узнаете, посмотрев фильм «Выбор Фредерика Фитцелла» онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
- КМРежиссёр
Кристофер
МакБрайд
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ММАктриса
Майка
Монро
- ХГАктриса
Ханна
Гросс
- Актриса
Аманда
Бругел
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- КГАктёр
Кейр
Гилкрист
- ЛРАктриса
Лииса
Репо-Мартелл
- ДБАктёр
Дональд
Бурда
- МААктёр
Майлс
Айсен
- КСАктёр
Коннор
Смит
- КМСценарист
Кристофер
МакБрайд
- ДКПродюсер
Дэн
Клифтон
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Фокс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лион
- БСОператор
Брендан
Стиси
- ЭСКомпозитор
Энтони
Скотт Бёрнс