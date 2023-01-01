Биография

Аманда Бругел – актриса кино и телевидения. Родилась 24 марта 1978 года в муниципалитете на острове Монреаль в Квебеке, Канада. Обладательница премий ACTRA Awards и Black Canadian Award. На родине актриса известна по ролям в таких канадских телепроектах, как «Тайная жизнь жен хоккеистов» (2008), «Райский водопад» (2008), «Темное дитя» (2013). Американский телезритель знаком с актрисой благодаря сериалам с Амандой Бругел: «Тайные связи» и «Фирма». Личная жизнь актрисы складывается удачно: она замужем с 2008 года, воспитывает двух сыновей. В 2014 году Бругел сыграла главную роль в комедии «Секс после детей» и была удостоена премии ACTRA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения и радио Канады. А годом позже Аманда Бругел завоевала звание лучшей актрисы по версии Black Canadian Award. Но настоящий международный успех пришел к Аманде после участия в картине «Рассказ служанки» (2017) – экранизации романа Маргарет Этвуд. Актрисе прекрасно удалось воплотить на экране роль экономки Риты и получить восторженные отзывы зрителей и критиков. Также положительно были восприняты роли Аманды Бругел в сериалах «Работающие мамы» (2017) и «Ассимиляция Кимов» (2016). На сегодняшний день, Аманда Бругел остается востребованной актрисой и снимается в различных проектах для кино и телевиденья.