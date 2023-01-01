Нераскрытое дело
Wink
Сериалы
Нераскрытое дело
7.32021, Something Undone 1 сезон
Триллер, Драма18+
Авторы тру-крайм подкаста берутся за расследование загадочного убийства семьи в 1989 году
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Нераскрытое дело (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фарид и Джо, двое ведущих тру-крайм подкаста, берутся за расследование загадочного преступления из прошлого — в 1989 году была убита семья, виновными посчитали группу сатанистов, но никого так и не наказали. Смотрите сериал «Нераскрытое дело» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb