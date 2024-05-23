Нераскрытое дело. Сезон 1
Wink
Сериалы
Нераскрытое дело
1-й сезон

Нераскрытое дело (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.32021, Something Undone 10 серий
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фарид и Джо, двое ведущих тру-крайм подкаста, берутся за расследование загадочного преступления из прошлого — в 1989 году была убита семья, виновными посчитали группу сатанистов, но никого так и не наказали. Смотрите сериал «Нераскрытое дело» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb