Комната (фильм, 2015) смотреть онлайн

«Комната» — фильм (2015), который исследует темы материнства, выживания, надежды и силы человеческого духа. Триллер принес «Оскар» актрисе Бри Ларсон и подарил популярность девятилетнему Джейкобу Тремблей.



Джой, пленница и молодая мама, была еще подростком, когда ее похитил маньяк. Ее сын Джек родился пять лет назад и ничего, кроме стен подвала, в своей жизни не видел. Маленькая комната, в которой они живут, служит им домом, тюрьмой и всем миром. Джой пытается сохранить оптимизм и надежду на лучшее будущее для себя и своего сына, но ее положение становится все более отчаянным. Однажды Джек начинает задавать вопросы о внешнем мире, и Джой решается рассказать ему правду. Она понимает, что единственный шанс на спасение — это побег. Но как выбраться из комнаты, если ты никогда не видел ничего, кроме четырех стен?



