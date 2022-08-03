Комната (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
«Комната» — фильм (2015), который исследует темы материнства, выживания, надежды и силы человеческого духа. Триллер принес «Оскар» актрисе Бри Ларсон и подарил популярность девятилетнему Джейкобу Тремблей.
Джой, пленница и молодая мама, была еще подростком, когда ее похитил маньяк. Ее сын Джек родился пять лет назад и ничего, кроме стен подвала, в своей жизни не видел. Маленькая комната, в которой они живут, служит им домом, тюрьмой и всем миром. Джой пытается сохранить оптимизм и надежду на лучшее будущее для себя и своего сына, но ее положение становится все более отчаянным. Однажды Джек начинает задавать вопросы о внешнем мире, и Джой решается рассказать ему правду. Она понимает, что единственный шанс на спасение — это побег. Но как выбраться из комнаты, если ты никогда не видел ничего, кроме четырех стен?
Если вам нужны доказательства, что даже в самой критической ситуации не стоит опускать руки, скорее включайте фильм «Комната», смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink!
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- Актриса
Бри
Ларсон
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- Актёр
Шон
Бриджерс
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- ТМАктёр
Том
МакКэмус
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- КААктёр
Кэс
Анвар
- РЭАктёр
Рэндал
Эдвардс
- Актриса
Аманда
Бругел
- ДПАктёр
Джо
Пинг
- ЭДСценарист
Эмма
Донохью
- ЭДПродюсер
Эмма
Донохью
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс