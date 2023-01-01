Биография

Шон Бриджерс — актер, сценарист, продюсер, режиссер. Родился 3 марта 1968 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах ужасов «Женщина», «Жертвенный лик», драме «Нелл», комедии «Стильная штучка», многосерийном вестерне «Дэдвуд» и драматическом сериале «Ошибки прошлого». Шон Бриджерс родился в творческой семье: его мать написала несколько романов, а отец издал мемуары и сборники стихов. Будущий актер получил образование в Университете Северной Каролины. Первым фильмом Шона Бриджерса стала криминальная драма «Убийство в Нью-Гемпшире: История Памелы Смарт» 1991 года. Спустя некоторое время актер снялся в фильме ужасов «Дети кукурузы 2: Последняя жертва». В 1994 году на экраны вышла драма с участием актера «Нелл». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты Джоди Фостер, Лиам Нисон, Наташа Ричардсон. В 1997 году Бриджерс написал сценарий к фильму «Парадайз-Фоллз», где также выступил как продюсер и актер. Главная роль Шону Бриджерсу досталась в фильме «Женщина» 2011 года. В 2013 году участвовал в съемках триллера «Жертвенный лик». Одну из ролей исполнил в популярном сериале «Ошибки прошлого», а в 2019 году был задействован в многосерийном вестерне «Дэдвуд».