Бекки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно — на отца, который в её любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берёт остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор.

