Бекки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно — на отца, который в её любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берёт остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джонатан
Милотт
- КМРежиссёр
Кэри
Мернион
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- РМАктёр
Роберт
Мэйллет
- Актриса
Аманда
Бругел
- АРАктёр
Айзиа
Роклифф
- РМАктёр
Райан
Макдональд
- ДМАктёр
Джеймс
МакДугалл
- ЛААктриса
Лесли
Адлам
- ДХАктёр
Джастин
Холлидей
- МДАктёр
Майк
Дара
- ЧБАктёр
Чарльз
Бойлэнд
- БЭАктёр
Брайан
Эдвардс
- ЧМАктриса
Чандра
Майклс
- ЛССценарист
Лэйн
Скай
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- ЗВПродюсер
Зак
Вайнштейн
- МАПродюсер
Мишель
Аселтин
- АПХудожник
Андреа
Перес Леон
- ГЗОператор
Грета
Зозула
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара