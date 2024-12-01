Бекки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Бекки
8.02020, Бекки
Боевик, Триллер89 мин18+

О фильме

13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно — на отца, который в её любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берёт остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бекки»