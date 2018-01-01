Wink
Бекки
Актёры и съёмочная группа фильма «Бекки»

Режиссёры

Джонатан Милотт

Jonathan Milott
Режиссёр
Кэри Мернион

Cary Murnion
Режиссёр

Актёры

Лулу Уилсон

Lulu Wilson
АктрисаBecky
Кевин Джеймс

Kevin James
АктёрDominick
Джоэл Макхэйл

Joel McHale
АктёрJeff
Роберт Мэйллет

Robert Maillet
АктёрApex
Аманда Бругел

Amanda Brugel
АктрисаKayla
Айзиа Роклифф

Isaiah Rockcliffe
АктёрTy
Райан Макдональд

Ryan McDonald
АктёрCole
Джеймс МакДугалл

James McDougall
АктёрHammond
Лесли Адлам

Leslie Adlam
АктрисаMs. Hancher
Джастин Холлидей

Justin Holiday
АктёрPrison Guard
Майк Дара

Mike Dara
АктёрTransport Guard #1
Чарльз Бойлэнд

Charles Boyland
АктёрTransport Guard #2
Брайан Эдвардс

Bryan Edwards
АктёрProcessing Guard
Чандра Майклс

Chandey Michaels
АктрисаHappy Mother

Сценаристы

Лэйн Скай

Lane Skye
Сценарист

Продюсеры

Джордан Йейл Ливайн

Jordan Yale Levine
Продюсер
Дж.Д. Лифшиц

J.D. Lifshitz
Продюсер
Зак Вайнштейн

Zac Adams
Продюсер
Мишель Аселтин

Michelle Aseltine
Продюсер

Художники

Андреа Перес Леон

Andrea Perez Leon
Художник

Операторы

Грета Зозула

Greta Zozula
Оператор

Композиторы

Нима Фахрара

Nima Fakhrara
Композитор