Танцуй сердцем (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме
Вдохновляющая история о том, как любовь соединила два разных направления в танце — хип-хоп и балет. Джозеф обожает танцевать хип-хоп и мечтает выиграть в крупном соревновании, ради чего и уезжает в Париж вместе с другом Каримом и своей девушкой Эммой. Кажется, что у них слаженная команда, но измена Эммы заставляет Джозефа уйти из группы. Теперь он стремится собрать новый коллектив, но понимает, что плохо разбирается в хореографии. Реми, бывший муж матери Джозефа, позволяет им с Каримом остановиться в своей квартире с условием, что они будут проводить занятия в балетной школе. Реми надеется таким образом побудить Джозефа развиваться в своем ремесле. На занятиях парень знакомится со студенткой школы Хлоей, и эта встреча поможет обоим добиться своих целей.
Рейтинг
- ЛШРежиссёр
Ладислас
Шолла
- РБАктёр
Райан
Бенсетти
- АДАктриса
Алексия
Джордано
- ГдАктёр
Гийом
де Тонкедек
- МКАктёр
Мехди
Керкуш
- Актёр
Брахим
Заибат
- Актриса
Лин
Рено
- ФКАктриса
Фиорелла
Кампанелла
- ММАктёр
Мвен
Маршан
- ЛДАктриса
Лаура
Дефретен
- ЛШСценарист
Ладислас
Шолла
- ДИСценарист
Джейн
Инглиш
- ПБПродюсер
Паскаль
Бретон
- АДПродюсер
Анри
Деберм
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- РРПродюсер
Рафаэль
Роше
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МГАктёр дубляжа
Мартин
Герохинович
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Амар
- РТКомпозитор
Ромен
Труийе