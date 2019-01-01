Танцуй сердцем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вдохновляющая история о том, как любовь соединила два разных направления в танце — хип-хоп и балет. Джозеф обожает танцевать хип-хоп и мечтает выиграть в крупном соревновании, ради чего и уезжает в Париж вместе с другом Каримом и своей девушкой Эммой. Кажется, что у них слаженная команда, но измена Эммы заставляет Джозефа уйти из группы. Теперь он стремится собрать новый коллектив, но понимает, что плохо разбирается в хореографии. Реми, бывший муж матери Джозефа, позволяет им с Каримом остановиться в своей квартире с условием, что они будут проводить занятия в балетной школе. Реми надеется таким образом побудить Джозефа развиваться в своем ремесле. На занятиях парень знакомится со студенткой школы Хлоей, и эта встреча поможет обоим добиться своих целей.



