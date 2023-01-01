Королевство зверей (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
В мире, где люди постепенно мутируют в животных, юноша вместе с отцом ищет свою больную мать, сбежавшую из заключения. Философский хоррор из программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
В недалеком будущем странный недуг приводит к мутациям, которые превращают людей в зверей. Школьник Эмиль с отцом Франсуа переезжают из Парижа на юго-запад Франции, чтобы быть ближе к матери Ларе, у которой диагностировали эту страшную болезнь. Пока Эмиль и Франсуа пытаются наладить жизнь на новом месте, Лара сбегает из заключения вместе с другими мутантами. Ее муж намерен прочесать близлежащий лес в поисках супруги. Тем временем слух Эмиля становится гораздо более чутким, ногти на руках заостряются, а среди его друзей появляется получеловек-полуптица Фикс.
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СтранаФранция, Бельгия
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тома
Кайе
- Актёр
Ромен
Дюрис
- ПКАктёр
Поль
Киршер
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- Актёр
Том
Мерсье
- ББАктриса
Билли
Блэйн
- КОАктёр
Ксавьер
Обер
- Актриса
Саадиа
Бентайеб
- ГКАктёр
Габриэль
Кабальеро
- ИХАктриса
Илиана
Хелифа
- ПМАктёр
Поль
Мугуруза
- ТКСценарист
Тома
Кайе
- ПГПродюсер
Пьер
Гиар
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АДХудожница
Ариан
Дора