Королевство зверей (фильм, 2023) смотреть онлайн

В мире, где люди постепенно мутируют в животных, юноша вместе с отцом ищет свою больную мать, сбежавшую из заключения. Философский хоррор из программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.



В недалеком будущем странный недуг приводит к мутациям, которые превращают людей в зверей. Школьник Эмиль с отцом Франсуа переезжают из Парижа на юго-запад Франции, чтобы быть ближе к матери Ларе, у которой диагностировали эту страшную болезнь. Пока Эмиль и Франсуа пытаются наладить жизнь на новом месте, Лара сбегает из заключения вместе с другими мутантами. Ее муж намерен прочесать близлежащий лес в поисках супруги. Тем временем слух Эмиля становится гораздо более чутким, ногти на руках заостряются, а среди его друзей появляется получеловек-полуптица Фикс.



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