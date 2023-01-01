Королевство зверей
Wink
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Королевство зверей
7.52023, Le règne animal
Ужасы, Фантастика122 мин18+
Школьник вместе с отцом ищет свою мать, заболевшую странным недугом, который превращает людей в животных. Антиутопия с Роменом Дюрисом
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Королевство зверей (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

В мире, где люди постепенно мутируют в животных, юноша вместе с отцом ищет свою больную мать, сбежавшую из заключения. Философский хоррор из программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

В недалеком будущем странный недуг приводит к мутациям, которые превращают людей в зверей. Школьник Эмиль с отцом Франсуа переезжают из Парижа на юго-запад Франции, чтобы быть ближе к матери Ларе, у которой диагностировали эту страшную болезнь. Пока Эмиль и Франсуа пытаются наладить жизнь на новом месте, Лара сбегает из заключения вместе с другими мутантами. Ее муж намерен прочесать близлежащий лес в поисках супруги. Тем временем слух Эмиля становится гораздо более чутким, ногти на руках заостряются, а среди его друзей появляется получеловек-полуптица Фикс.

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Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство зверей»