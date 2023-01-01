Биография

Калеб Лэндри Джонс — актер и музыкант. В 2021 году на кинофестивале в Каннах был признан лучшим актером за роль в фильме «Нитрам». Родился в Гарленде, Техас, 7 декабря 1989 года. Еще в школьном возрасте мальчик увлекся музыкой и даже организовал коллектив, в котором выступал сольно и параллельно играл на ударных инструментах. В состав группы входил и его друг Роберт Хадсон. Ребята исполняли музыку в стиле фолк-рок. Родители приветствовали увлечение сына — отец даже купил им профессиональную барабанную установку. Тогда же у Калеба появилось еще одно увлечение. Он начал изучать основы сценического мастерства. А когда окончил школу, отправился в Лос-Анджелес покорять Голливуд. Актерскую карьеру Калеб Лэндри Джонс начал со второстепенной роли в фильме «Старикам тут не место». Дальше была роль Джимми Адлера в сериале «Огни ночной пятницы» и Луиса в «Во все тяжкие», благодаря которым его заметили зрители. Позже актер сыграл в картинах «Последнее изгнание дьявола», «Люди Икс: Первый класс». Переломным моментом стал 2012 год, когда Джонс сыграл в фильме Брэндона Кроненберга «Антивирус». С тех пор он чередовал работу в небольших постановках и в масштабных, включая «Прочь», «Проект Флорида», «Сделано в Америке» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — все вышли на экран в 2017-м. Особенно ярким в биографии Калеба стал 2020-й — его пригласили сниматься в фильме «Нитрам», за роль в котором актер удостоился Золотой пальмовой ветви. Также в его копилке главная роль в фильме 2023 года «Догмен».