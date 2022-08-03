Война против всех
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Война против всех

Война против всех (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, War on Everyone
Комедия, Криминал93 мин18+

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О фильме

Двое коррумпированных копов-отморозков из Нью-Мексико прессуют всех, кто попадается им под руку… или под колеса авто. Судьба подкидывает им шанс срубить целый миллион долларов, но на смачный куш также претендует эксцентричный английский лорд не без странных пристрастий...

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война против всех»