Нитрам (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мрачная драма режиссера «Макбета» Джастина Курзеля, основанная на истории убийцы, в 1996 году застрелившего 35 человек в Порт-Артуре. Приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля. Немного странный парень Нитрам живет с родителями в Тасмании. Его отец планирует купить часть местного гостиничного бизнеса и начать семейное дело. Чтобы заработать собственные деньги, молодой человек начинает стричь газоны и заводит новую подругу — пожилую богатую соседку Хелен, которая поручает ему выгуливать своих собак. Вскоре, однако, в жизни Нитрама произойдет трагедия, а его отец проиграет в аукционе молодой паре. Все это постепенно доводит парня до срыва, последствия которого покажет фильм «Нитрам» (2021) — смотрите его в хорошем качестве онлайн на Wink.

