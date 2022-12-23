Нитрам (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мрачная драма режиссера «Макбета» Джастина Курзеля, основанная на истории убийцы, в 1996 году застрелившего 35 человек в Порт-Артуре. Приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля. Немного странный парень Нитрам живет с родителями в Тасмании. Его отец планирует купить часть местного гостиничного бизнеса и начать семейное дело. Чтобы заработать собственные деньги, молодой человек начинает стричь газоны и заводит новую подругу — пожилую богатую соседку Хелен, которая поручает ему выгуливать своих собак. Вскоре, однако, в жизни Нитрама произойдет трагедия, а его отец проиграет в аукционе молодой паре. Все это постепенно доводит парня до срыва, последствия которого покажет фильм «Нитрам» (2021) — смотрите его в хорошем качестве онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джастин
Курзель
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ФТАктриса
Фиби
Тейлор
- ШКАктёр
Шон
Кинэн
- КБАктёр
Конрад
Брандт
- ДУАктриса
Джесси
Уорд
- ЗУАктриса
Зайди
Уорд
- ЭКАктёр
Этан
Кук
- КХАктёр
Каян
Хью Мана Уолтерс
- ШГСценарист
Шон
Грант
- НБПродюсер
Ник
Батзиас
- ШГПродюсер
Шон
Грант
- ДКПродюсер
Джастин
Курзель
- ВМПродюсер
Вирджиния
Мюррэй
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Степанова
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ОААктёр дубляжа
Олег
Абдуназаров
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- КДХудожница
Куинн
Дилэйни
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ДККомпозитор
Джед
Курзель