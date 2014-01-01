3 дня на убийство
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3 дня на убийство

3 дня на убийство (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, 3 Days to Kill
Боевики, Триллеры112 мин16+

Сюжет

В секретной лаборатории разработан препарат, позволяющий справиться с любой неизлечимой болезнью. Руководство спецслужб предлагает принять это лекарство агенту Итану Раннеру, которому врачи поставили смертельный диагноз. Но он должен выполнить еще одно задание, которое, впрочем, может стоить ему жизни.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3 дня на убийство»

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