3 дня на убийство (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.92014, 3 Days to Kill
Боевики, Триллеры112 мин16+
Сюжет
В секретной лаборатории разработан препарат, позволяющий справиться с любой неизлечимой болезнью. Руководство спецслужб предлагает принять это лекарство агенту Итану Раннеру, которому врачи поставили смертельный диагноз. Но он должен выполнить еще одно задание, которое, впрочем, может сто�ить ему жизни.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
МакДжи
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актриса
Конни
Нильсен
- ТЛАктёр
Томас
Лемаркус
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- МААктёр
Марк
Андреони
- БРАктёр
Брюно
Рикси
- Актёр
Йонас
Блоке
- Актёр
Эрик
Эбони
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Райан
Кавана
- МЛПро�дюсер
Марк
Либерт
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст