Биография

Американский музыкальный продюсер ирландского происхождения, режиссер и сценарист МакДжи – родом из штата Мичиган, США. Родился 9 августа 1968 года. Учился в Калифорнийском университете, его филиале в городе Ирвайн, имеет степень бакалавра психологии. Долгое время работал продюсером в сфере музыкальной индустрии. Российским зрителям более всего известен продюсер МакДжи по фильму «Ангелы Чарли». Несколько блестящих музыкальных кинопроектов сделали его известным и востребованным. Предложение снимать «Терминатора» было принято и осуществлено с ошеломляющим успехом. Фильм «Никита» – режиссерская работа Мак Джи. Создав собственную компанию «Wonderland sound and vision», талантливый организатор и сценарист снимает ролики, клипы, периодически участвует в создании масштабных кинопроектов. Всего выступил как продюсер 46 фильмов, режиссерские работы – 38 фильмов, где он автор сценария двух из них. В качестве актера МакДжи снялся в четырех ролях. Имя при рождении – Джозеф Макгинти Никол, что по ирландской традиции объединяет род отца Гинти и девичью фамилию матери Николь. Рейтинг музыкальных проектов очень высок, в последнее время, следуя общемировой тенденции, его продюсерская фирма работает и в интернет-проектах. Один из известных – Ghostfacers («Лица призраков»).