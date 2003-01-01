Онг Бак (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Жителей небольшой деревушки Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, постигает несчастье - пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Чтобы вернуть святыню, требуется человек, обладающий не только умом, но �и физической силой. Единственный, кто отвечает этим требованиям, - это Тинг, перенявший боевое искусство муай-тай у почитаемого в деревне монаха.



Онг Бак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.