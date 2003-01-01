Онг Бак (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Жителей небольшой деревушки Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, постигает несчастье - пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Чтобы вернуть святыню, требуется человек, обладающий не только умом, но �и физической силой. Единственный, кто отвечает этим требованиям, - это Тинг, перенявший боевое искусство муай-тай у почитаемого в деревне монаха.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ППРежиссёр
Прачья
Пинкаю
- Актёр
Тони
Джа
- ПВАктёр
Петчтай
Вонгкамлау
- ПЙАктриса
Пумвари
Йодкамол
- СПАктёр
Сучау
Понгвилай
- ЧПАктёр
Чаттхапонг
Пантанаункул
- ВСАктёр
Ваннакит
Сириопут
- ЧВАктёр
Чатевут
Ватчаракхун
- РБАктриса
Рунграви
Баридзиндакул
- ПЧАктриса
Порнпимол
Чокантхонг
- ЧТАктёр
Чумпхорн
Тепфитак
- СССценарист
Супхачай
Ситтиаумпонпан
- ПРСценарист
Панна
Риттикрай
- ППСценарист
Прачья
Пинкаю
- ПППродюсер
Прачья
Пинкаю
- Продюсер
Люк
Бессон
- РУКомпозитор
Ричард
Уэллс