Онг Бак
Wink
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Онг Бак
8.92003, Ong-bak
Боевики, Триллеры99 мин18+
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Онг Бак (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Жителей небольшой деревушки Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, постигает несчастье - пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Чтобы вернуть святыню, требуется человек, обладающий не только умом, но и физической силой. Единственный, кто отвечает этим требованиям, - это Тинг, перенявший боевое искусство муай-тай у почитаемого в деревне монаха.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Онг Бак»

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