Такси 3
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Такси 3

Такси 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

9.62003, Taxi 3
Боевики, Криминал83 мин18+

Сюжет

Дуэт безбашенного таксиста и старательного полицейского охотится за бандой в костюмах Санта-Клаусов в третьем фильме комедийной франшизы Люка Бессона. Таксист Даниэль и инспектор Эмильен скоро станут отцами. От первого уходит девушка, потому что он слишком много времени посвящает своему автомобилю, а второй как будто не замечает положения своей жены. В это время на банки Марселя совершает серию рейдов банда грабителей в костюмах Санта-Клаусов. Тем временем в городе появляется китайская журналистка Киу, которая моментально втирается в доверие к местной полиции и в особенности — к Эмильену. Может, она как-то связана с преступлениями?

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такси 3»

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