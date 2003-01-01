Такси 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дуэт безбашенного таксиста и старательного полицейского охотится за бандой в костюмах Санта-Клаусов в третьем фильме комедийной франшизы Люка Бессона. Таксист Даниэль и инспектор Эмильен скоро станут отцами. От первого уходит девушка, потому что он слишком много времени посвящает своему автомобилю, а второй как будто не замечает положения своей жены. В это время на банки Марселя совершает серию рейдов банда грабителей в костюмах Санта-Клаусов. Тем временем в городе появляется китайская журналистка Киу, которая моментально втирается в доверие к местной полиции и в особенности — к Эмильену. Может, она как-то связана с преступлениями?



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