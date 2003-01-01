Такси 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
9.62003, Taxi 3
Боевики, Криминал83 мин18+
Сюжет
Дуэт безбашенного таксиста и старательного полицейского охотится за бандой в костюмах Санта-Клаусов в третьем фильме комедийной франшизы Люка Бессона. Таксист Даниэль и инспектор Эмильен скоро станут отцами. От первого уходит девушка, потому что он слишком много времени посвящает своему автомобилю, а второй как будто не замечает положения своей жены. В это время на банки Марселя совершает серию рейдов банда грабителей в костюмах Санта-Клаусов. Тем временем в городе появляется китайская журналистка Киу, которая моментально втирается в доверие к местной полиции и в особенности — к Эмильену. Может, она как-то связана с преступлениями?
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Жерар
Кравчик
- СНАктёр
Сами
Насери
- Актёр
Фредерик
Дифенталь
- Актёр
Бернар
Фарси
- Актриса
Бай
Лин
- ЭВАктриса
Эмма
Виклунд
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Эдуард
Монтут
- Актёр
Жан-Кристоф
Буве
- ЛМАктёр
Леон-Пьер
Мондини
- БЛАктёр
Бернард
Льопис
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- МППродюсер
Мишель
Петен
- БГПродюсер
Бернард
Гренет
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова