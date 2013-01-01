(Не)жданный принц
Wink
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(Не)жданный принц
8.72013, Un prince (presque) charmant
Комедия, Мелодрама83 мин12+

(Не)жданный принц (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Разведенный карьерист и циник Жан-Марк за подготовкой крупного контракта едва не пропускает свадьбу собственной дочери. Дорога на торжество обернется для героя встречей с романтичной и бескорыстной девушкой Мари, которая, вопреки духу времени, мечтает о принце на белом коне…

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «(Не)жданный принц»