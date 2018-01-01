Биография

Ваина Джоканте — французская актриса. Родилась в городе Питивье 30 июня 1981 года. Обучалась в лицее Paul-Cezanne в городе Экс-ан-Прованс. Еще будучи ученицей, выступала в балетной труппе в оперном театре в городе Марсель. Снималась в рекламе, была лицом салона красоты «Жак Дессанж». Ваина Джоканте дебютировала в кино в 16 лет, снявшись в скандальной картине «Мари с залива Ангелов». Несмотря на спорные отзывы, эта роль принесла актрисе популярность, ее стали активно приглашать в кино именитые режиссеры. Снималась в сериалах «Мегрэ», комедии «Распутник» с Венсаном Пересом и Фанни Ардан в главной роли. В ее фильмографии также картины «Смертник», «Солдаты Саламины», «Подарок Елены», «Прелюдия», «99 франков», «Интересы государства», «Мир Фреда». В 2016 году снялась в российском сериале «Мата Хари», где исполнила роль известной танцовщицы и куртизанки. В 2022 году вышел мини-сериал «Девушка и ночь», где Фанни сыграла одну из главных ролей.