99 франков (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Французская провокационная комедия про общество потребления «99 франков» — фильм 2007 года по мотивам прозы Фредерика Бегбедера.
У Октава есть все, что он хочет, и даже больше. Женщины, развлечения, влияние, деньги, а самое главное — власть над человеческими умами. Октав занимается рекламой и продает желания, но однажды его жизнь делает крутой поворот. Он начинает роман с самой красивой сотрудницей компании, и это заставляет его переосмыслить свое занятие. Главный герой решается выйти из-под контроля системы и саботировать собственную рекламную компанию.
Но получится ли у него противостоять корпоративному Левиафану, частью которого он сам являлся очень долго? Смотрите сами: «99 франков» — фильм 2007 года, доступный к просмотру на Wink.
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Рейтинг
- ЯКРежиссёр
Ян
Кунен
- Актёр
Жан
Дюжарден
- ЖКАктёр
Жослин
Киврен
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- Актриса
Ваина
Джоканте
- Э�ТАктриса
Элиза
Товати
- НМАктёр
Николя
Марье
- ДБАктёр
Доминик
Беттенфельд
- АБАктёр
Антуан
Баслер
- ФПАктёр
Фоско
Перинти
- СОАктриса
Сендрин
Орсье
- НШСценарист
Николас
Шарле
- БЛСценарист
Бруно
Лавэн
- ЯКСценарист
Ян
Кунен
- ФБСценарист
Фредерик
Бегбедер
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- МВПродюсер
Марк
Ваде
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ШХудожница
Шаттун
- БПХудожник
Борис
Пио
- ФРКомпозитор
Франсуа
Рой