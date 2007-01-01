99 франков (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Французская провокационная комедия про общество потребления «99 франков» — фильм 2007 года по мотивам прозы Фредерика Бегбедера.



У Октава есть все, что он хочет, и даже больше. Женщины, развлечения, влияние, деньги, а самое главное — власть над человеческими умами. Октав занимается рекламой и продает желания, но однажды его жизнь делает крутой поворот. Он начинает роман с самой красивой сотрудницей компании, и это заставляет его переосмыслить свое занятие. Главный герой решается выйти из-под контроля системы и саботировать собственную рекламную компанию.



Но получится ли у него противостоять корпоративному Левиафану, частью которого он сам являлся очень долго? Смотрите сами: «99 франков» — фильм 2007 года, доступный к просмотру на Wink.



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