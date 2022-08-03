Гость
Wink
Фильмы
Гость

Гость (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.72007, L'invité
Комедия81 мин18+

О фильме

Пятидесятилетний Жерар уже три года нигде не работает, сэкономленные на социальном пособии деньги заканчиваются. Он находится на грани отчаяния, когда совершенно неожиданно получает предложение поработать в Индонезии. Жерар полон решимости произвести хорошее впечатление на своего нового начальника и приглашает его на ужин. Это большая ошибка. Обеспокоенная жена Жерара Колетт прибегает к помощи их соседа Александра, специалиста по связям с общественностью.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb