Гость (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Пятидесятилетний Жерар уже три года нигде не работает, сэкономленные на социальном пособии деньги заканчиваются. Он находится на грани отчаяния, когда совершенно неожиданно получает предложение поработать в Индонезии. Жерар полон решимости произвести хорошее впечатление на своего нового начальника и приглашает его на ужин. Это большая ошибка. Обеспокоенная жена Жерара Колетт прибегает к помощи их соседа Александра, специалиста по связям с общественностью.

