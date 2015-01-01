Перевозчик: Наследие (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Криминальный боевик «Перевозчик: наследие» (2015) — приквел, перезагрузка популярной франшизы «Перевозчик» от сценариста и продюсера Люка Бессона. Предыдущий исполнитель роли Фрэнка Мартина, Джейсон Стейтем, отказался от участия в кинофильме «Перевозчик: наследие». В перезапуске франшизы «Перевозчик» главную роль исполняет Эдвард Скрейн, исполнивший роль Даарио Нахариса в третьем сезоне культового сериала «Игра престолов». На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Перевозчик: наследие» в хорошем качестве.У лучшего перевозчика, Фрэнка Мартина, существует несколько правил — не называть имен, никогда не открывать посылку и не изменять условия договора после его заключения. Идя на очередную сделку, Фрэнк и не подозревает, что ему придется нарушить все свои правила, чтобы сохранить жизнь отцу. Хитрая заказчица Анна втягивает Фрэнка в опасную игру против беспринципного главаря бандитской группировки. У перевозчика есть всего 24 часа, чтобы выполнить задание и спасти отца. Успеет ли Фрэнк к назначенному часу или его отец умрет? На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Перевозчик: наследие» в хорошем качестве.
Перевозчик: Наследие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Камиль
Деламарр
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ЛШАктриса
Лоан
Шабаноль
- ГРАктриса
Габриэлла
Райт
- ТПАктриса
Татьяна
Пайкович
- ВЮАктриса
Венься
Ю
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- НЛАктриса
Ноэми
Ленуар
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ЛКАктёр
Ленн
К�удрявицки
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДЧПродюсер
Дж.С.
Чэн
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ААКомпозитор
Александр
Азария