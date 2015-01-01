Перевозчик: Наследие (фильм, 2015) смотреть онлайн

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Криминальный боевик «Перевозчик: наследие» (2015) — приквел, перезагрузка популярной франшизы «Перевозчик» от сценариста и продюсера Люка Бессона. Предыдущий исполнитель роли Фрэнка Мартина, Джейсон Стейтем, отказался от участия в кинофильме «Перевозчик: наследие». В перезапуске франшизы «Перевозчик» главную роль исполняет Эдвард Скрейн, исполнивший роль Даарио Нахариса в третьем сезоне культового сериала «Игра престолов». На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Перевозчик: наследие» в хорошем качестве.У лучшего перевозчика, Фрэнка Мартина, существует несколько правил — не называть имен, никогда не открывать посылку и не изменять условия договора после его заключения. Идя на очередную сделку, Фрэнк и не подозревает, что ему придется нарушить все свои правила, чтобы сохранить жизнь отцу. Хитрая заказчица Анна втягивает Фрэнка в опасную игру против беспринципного главаря бандитской группировки. У перевозчика есть всего 24 часа, чтобы выполнить задание и спасти отца. Успеет ли Фрэнк к назначенному часу или его отец умрет? На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Перевозчик: наследие» в хорошем качестве.



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