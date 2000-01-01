Такси 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неугомонный таксист должен спасти японского министра от опасных мафиози. Сиквел знаменитого криминального боевика от Люка Бессона.



Страстный любитель скорости Даниэль неистово мчится на безупречно белом «Пежо» в больницу. Ему срочно нужно доставить туда клиентку и успеть на важное свидание с родителями своей возлюбленной Лили. Однако что-то идет не так, и мужчина сильно опаздывает на эту встречу. Тем временем в Марсель прибывает японский министр обороны для подписания крупного военного контракта. Отец Лили, генерал французской армии, обращается к Даниэлю с просьбой подвезти его до места встречи с иностранным чиновником. Дерзкий таксист с радостью соглашается и неожиданно становится личным водителем японского гостя. Однако Даниэль еще не подозревает, что его ждет не только ответственность за безопасность высокопоставленного министра, но и непредсказуемая схватка с опасными якудза.



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