Такси 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неугомонный таксист должен спасти японского министра от опасных мафиози. Сиквел знаменитого криминального боевика от Люка Бессона.
Страстный любитель скорости Даниэль неистово мчится на безупречно белом «Пежо» в больницу. Ему срочно нужно доставить туда клиентку и успеть на важное свидание с родителями своей возлюбленной Лили. Однако что-то идет не так, и мужчина сильно опаздывает на эту встречу. Тем временем в Марсель прибывает японский министр обороны для подписания крупного военного контракта. Отец Лили, генерал французской армии, обращается к Даниэлю с просьбой подвезти его до места встречи с иностранным чиновником. Дерзкий таксист с радостью соглашается и неожиданно становится личным водителем японского гостя. Однако Даниэль еще не подозревает, что его ждет не только ответственность за безопасность высокопоставленного министра, но и непредсказуемая схватка с опасными якудза.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жерар
Кравчик
- СНАктёр
Сами
Насери
- Актёр
Фредерик
Дифенталь
- Актриса
Марион
Котийяр
- ЭВАктриса
Эмма
Виклунд
- Актёр
Бернар
Фарси
- Актёр
Жан-Кристоф
Буве
- ФТАктриса
Фредерик
Тирмон
- Актёр
Эдуард
Монтут
- МФАктёр
Марк
Фор
- ХХАктёр
Хирата
Харухико
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- МППродюсер
Мишель
Петен
- БГПродюсер
Бернард
Гренет
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- КВХудожница
Катрин
Вернер Шмит