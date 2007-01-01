Такси 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный боевик «Такси 4» придется по вкусу не только поклонникам гоночно-полицейской франшизы от продюсера Люка Бессона, но и всем ценителям искрометного французского юмора. Посмотреть заключительную часть культовой киносерии можно онлайн и абсолютно бесплатно.



В Бельгии задержан самый опасный человек в мире Альбер ван ден Бош (Жан-Люк Кушар). Влиятельного преступника помещают в скафандр и железную клетку, чтобы переправить в Конго с предварительной остановкой в Марселе. Там злодею предстоит провести 13 часов, а охранять его поручено нашим старым знакомым – инспекторам местной полиции Эмильену (Фредерик Дифенталь) и Аллену (Эдуар Монтут), оставшимся без присмотра комиссара Жибера (Бернар Фарси). Ван ден Бошу удается обхитрить полицейских и сбежать из участка, выдав себя за бельгийского посла, похищенного его же бандой. Когда подлог обнаруживается, Эмильена с позором увольняют, а прибывший в срочном порядке Жибер аккумулирует все силы марсельской полиции, чтобы поймать террориста. Отстраненный от дел Эмильен тоже не собирается сдаваться и начинает собственную охоту за ден Бошем при поддержке своего верного друга таксиста Даниэля (Сами Насери) и его сверхскоростного авто. Чем закончится эта полная погонь и гэгов история вы узнаете, посмотрев комедийный боевик Жерара Кравчика «Такси 4» онлайн и в хорошем качестве.



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