Биография

Дэвид Туи – режиссер, сценарист, прославился как создатель картин фантастического жанра «Чёрная дыра», «Прибытие», «Хроники Риддика». Выдающийся кинематографист родился в Лос-Анджелесе. Окончив школу, он получил образование в области кинематографа, радио и телевидения. По окончании университета в Калифорнии ему присвоили степень бакалавра. Дебютным проектом Туи стал картина с элементами ужасов и комедии «Зубастики 2: основное блюдо», который вышел в 1988 г. В создании фильма Дэвид Туи участвовал как автор сценария, а его соавтором стал режиссер фильма Мик Гаррис. Через год он написал сценарий к фантастической ленте «Чернокнижник», которая позже была признана культовой. Затем последовали сценарии к фильмам «Беглец», «Водный мир». Эти картины сделали авторов знаменитыми. Позже он подготовил сценарии к известным лентам «Солдат Джейн», «Пришелец». Первая режиссерская работа вышла в 1992 г. Это был фильм «Замечательная поездка». Однако как талантливого режиссера его стали воспринимать только после картины «Прибытие» в 1996 г. Фантастическая лента «Черная дыра», которая вышла в 2000 г., укрепила его позиции в кинематографе. В 2002 г. режиссер представил триллер «Глубина», в котором зрители увидели Дэвида Туи в роли капитана корабля, а в 2004 г. выпустил фильм «Хроники Риддика». Эта лента стала продолжением успешной картины «Черная дыра». В 2013 г. была снята еще одна лента «Риддик», продолжившая фантастическую историю.