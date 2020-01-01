Сделано в Италии (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Известный лондонский художник Роберт приезжает в Тоскану вместе с сыном Джеком, чтобы продать старый дом, доставшийся ему после смерти жены. Роберт и Джек рассчитывают сделать небольшой ремонт и уехать, но в итоге остаются в Италии на несколько дней, что помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные отношения.



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