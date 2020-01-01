Сделано в Италии
Wink
Фильмы
Сделано в Италии
8.62020, Made in Italy
Комедии93 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сделано в Италии (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Известный лондонский художник Роберт приезжает в Тоскану вместе с сыном Джеком, чтобы продать старый дом, доставшийся ему после смерти жены. Роберт и Джек рассчитывают сделать небольшой ремонт и уехать, но в итоге остаются в Италии на несколько дней, что помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные отношения.

Сделано в Италии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сделано в Италии»

Всё