Сделано в Италии (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Известный лондонский художник Роберт приезжает в Тоскану вместе с сыном Джеком, чтобы продать старый дом, доставшийся ему после смерти жены. Роберт и Джек рассчитывают сделать небольшой ремонт и уехать, но в итоге остаются в Италии на несколько дней, что помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные отношения.
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Информация
СтранаВеликобритания, Италия
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Лиам
Нисон
- МРАктёр
Майкл
Ричардсон
- ИКАктриса
Иоланда
Кеттл
- СФАктриса
Суад
Фар�есс
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ВБАктриса
Валерия
Билелло
- ХААктриса
Хелена
Антонио
- КДАктриса
Клэр
Дайсон
- ЛБАктриса
Лавиния
Бьяджи
- ГТАктёр
Габриэль
Тоцци
- ДДСценарист
Джеймс
Д’Арси
- ДДПродюсер
Джеймс
Д’Арси
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НМХудожник
Нил
МакАллистер
- ДКХудожница
Джина
Кромуэлл