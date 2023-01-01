Мультфильм Фиксики смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик ДимДи�мыч и его крошечные друзья Симка и Нолик решают загадки бытовой техники. Мультик «Фиксики» — образовательный и увлекательный мультсериал от создателей хитов «Смешарики», «Сказочный патруль» и «Кощей. Начало»!



Фиксики — маленькие существа, которые живут внутри приборов и заботятся об их работоспособности. Главные герои — активная девочка-фиксик Симка, ее младший братец Нолик и обычный школьник ДимДимыч. Вместе они изучают устройство домашних приборов, разгадывают технические загадки и ремонтируют все, что выходит из строя. Кроме того, через приключения Симки, Нолика и других персонажей, мультфильм учит важности дружбы, ответственности и командной работы. Эти уроки представлены в легкой и доступной форме, что делает «Фиксиков» отличным выбором для семейного просмотра.



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