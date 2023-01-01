Биография

Георгий Васильев – продюсер, композитор, музыкант, поэт, сценарист, режиссер, предприниматель-инноватор, родился 22 июня 1957 года. Среди наиболее успешных проектов – серия анимационных мультфильмов «Фиксики», первый мюзикл «Норд-Ост». В 1979 году окончил МГУ, причем образование получил по двум специальностям: географ и экономист. Затем защитил кандидатскую диссертацию. Работал в градостроительной отрасли. Еще во время учебы в вузе вместе с А. Иващенко организовал несколько музыкальных выступлений. Впоследствии музыканты создали бардовский дуэт «Иваси». Его авторству принадлежит проект создания сотовой связи «Билайн». Композитор продолжил работу и над своими музыкальными проектами, а также выступил в качестве режиссера первого мюзикла «Норд-Ост». Постановка принесла ему приз «Золотая маска». Первым мультипликационным фильмом Георгия Васильева стала многосерийная сказка «Гора самоцветов» (2005). В 2007 году на экраны вышел сериал «Мульти-Россия». В качестве сценариста и продюсера выступил при создании анимационной серии «Фиксики». В 2017 писал музыку к продолжению сериала «Фиксики: Большой секрет». В качестве режиссера работал над проектом «МУЛЬТ в кино».