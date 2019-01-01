Фиксики против кработов (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трудолюбивые фиксики должны победить в научном конкурсе маленьких роботов, которые, кажется, во всем их превосходят. «Фиксики против кработов» — мультфильм, ставший полнометражным спин-�оффом известного во всем мире анимационного сериала.



Фиксики — маленькие человечки, которые живут в машинах. Они чинят все что угодно, но прячутся от людей и предпочитают, чтобы о них никто не знал. Однако их секрет готова раскрыть коварная Эрика, раздобывшая на фиксиков подробное досье. Она хочет взять реванш в конкурсе 3D-принтеров, который когда-то проиграла профессору Гению Евгеньевичу Чудакову. И если он не примет вызов, Эрика выложит это досье в открытый доступ. Чудакову приходится согласиться, чтобы уберечь маленьких друзей, однако Эрика знает, что построить новый принтер ему помогут фиксики. Чтобы уравнять шансы, она разрабатывает собственных помощников — команду кработов. Они действуют слаженно, не устают и не теряют мотивации. Смогут ли фиксики им противостоять?



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