Магнит
Wink
Детям
Фиксики
1-й сезон
Магнит
9.02010, Магнит
Мультсериалы0+
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Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

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О сериале

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»