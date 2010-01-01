Деталька
Wink
Детям
Фиксики
1-й сезон
Деталька
9.02010, Деталька
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

Сериал Деталька 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»