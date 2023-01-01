Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Откройте для себя волшебный мир техники: ДимДимыч и его микроскопические друзья Симка и Нолик раскрывают секреты технических устройств в вашем доме. Приглашаем вашего малыша смотреть «Фиксики» — 1 сезон, все серии подряд, доступен онлайн без рекламы на видеосервисе Wink по подписке!



Первый сезон знакомит детей с маленькими существами, которые живут среди людей и заботятся о том, чтобы все вокруг работало исправно. Главные герои — находчивая Симка и ее озорной брат Нолик, а также их человеческий друг, школьник ДимДимыч. Вместе с персонажами дети узнают, как устроены и работают бытовые приборы: от часов до компьютеров и от компакт-дисков до микрофонов. Симка, Нолик и другие персонажи не только раскрывают секреты техники, но и учат ценностям дружбы, взаимопомощи и любознательности.



Приглашаем маленьких зрителей в познавательное путешествие по миру технологий: мультик «Фиксики» онлайн в хорошем качестве доступен на Wink — начинайте смотреть 1 сезон прямо сейчас!



Сериал Фиксики 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.