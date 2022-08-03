Мультик
Фиксики
1-й сезон
9.02010, Мультик
Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

Мультсериалы
SD
6 мин / 00:06

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»