Сквозь реальности
Wink
Фильмы
Сквозь реальности
6.52020, Between Waves
Фантастика, Мелодрама96 мин18+

Сквозь реальности (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Джейми не может спокойно спать: из параллельного измерения к ней приходит Айзек, еe погибший любовник. Он убеждает ее покинуть этот мир и уйти с ним. Как долго Джейми сможет сохранить рассудок, когда грань между реальностями так тонка?

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозь реальности»