Сквозь реальности (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джейми не может спокойно спать: из параллельного измерения к ней приходит Айзек, еe погибший любовник. Он убеждает ее покинуть этот мир и уйти с ним. Как долго Джейми сможет сохранить рассудок, когда грань между реальностями так тонка?
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ВАРежиссёр
Вирджиния
Абрамович
- ФГАктриса
Фиона
Грэм
- ЛРАктёр
Люк
Робинсон
- СДАктёр
Себастьян
Дири
- СБАктриса
Стэйси
Бернштейн
- ЭЖАктриса
Эдвиг
Жан-Пьер
- МДАктёр
Мигел
Дамиан
- ЭСАктриса
Элия
Секулова
- ДБАктриса
Джессика
Баррера
- ГСАктёр
Грэйсон
Стивен
- ДЛАктёр
Джульет
Льюсоу
- ВАСценарист
Вирджиния
Абрамович
- ВАПродюсер
Вирджиния
Абрамович
- АДПродюсер
Алекс
Джордан
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ДСХудожница
Джоанна
Сырокомля