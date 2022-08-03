Дозор джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Анимационная комедия, созданная в 2017 году французским режиссером Дэвидом Ало. Мультфильм рассказывает о приключениях разношерстной команды героев.
Хоть Морис и выглядит как пингвин, но в душе он — настоящий тигр! Когда злобная коала по имени Игорь решает уничтожить тропические леса с помощью своего дьявольского изобретения, Морис собирает «Дозор джунглей» и спешит на помощь. Бесстрашные, но неуклюжие мастера рукопашного боя против банды агрессивных бабуинов — кто победит? Узнаете, если будете «Дозор джунглей» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Теперь у интернет-пользователей есть возможность бесплатно смотреть онлайн «Дозор джунглей» (2017). Заходите на сайт wink и начинайте этот и другие полнометражные мультфильмы смотреть онлайн в HD качестве.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Давид
Ало
- ФБАктёр
Филипп
Бозо
- ЛМАктёр
Лоран
Морто
- ПКАктёр
Паскаль
Касанова
- СМАктриса
Селин
Монсарра
- ЭКАктёр
Эммануэль
Кюртиль
- ПБАктёр
Поль
Борн
- МДАктриса
Мари-Кристин
Дара
- ФКАктёр
Франц
Конфьак
- АДАктёр
Ален
Дорваль
- РДАктёр
Ришар
Дабуа
- ДАСценарист
Давид
Ало
- ЖТСценарист
Жан-Франсуа
Тости
- ЖТПродюсер
Жан-Франсуа
Тости
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЖТМонтажёр
Жан-Кристиан
Тасси
- ОККомпозитор
Оливье
Кюссак