Дозор джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Анимационная комедия, созданная в 2017 году французским режиссером Дэвидом Ало. Мультфильм рассказывает о приключениях разношерстной команды героев.



Хоть Морис и выглядит как пингвин, но в душе он — настоящий тигр! Когда злобная коала по имени Игорь решает уничтожить тропические леса с помощью своего дьявольского изобретения, Морис собирает «Дозор джунглей» и спешит на помощь. Бесстрашные, но неуклюжие мастера рукопашного боя против банды агрессивных бабуинов — кто победит? Узнаете, если будете «Дозор джунглей» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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