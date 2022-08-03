Дозор джунглей
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Дозор джунглей

Дозор джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Les as de la jungle
Мультфильм, Приключения93 мин6+

О фильме

Анимационная комедия, созданная в 2017 году французским режиссером Дэвидом Ало. Мультфильм рассказывает о приключениях разношерстной команды героев.

Хоть Морис и выглядит как пингвин, но в душе он — настоящий тигр! Когда злобная коала по имени Игорь решает уничтожить тропические леса с помощью своего дьявольского изобретения, Морис собирает «Дозор джунглей» и спешит на помощь. Бесстрашные, но неуклюжие мастера рукопашного боя против банды агрессивных бабуинов — кто победит? Узнаете, если будете «Дозор джунглей» смотреть онлайн в хорошем качестве.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дозор джунглей»