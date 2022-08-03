SuperАлиби (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме
Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех…Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Лашо
- Актёр
Филипп
Лашо
- Актриса
Элоди
Фонтан
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- ДБАктёр
Дидье
Бурдон
- НБАктриса
Натали
Бай
- НМАктриса
Навель
Мадани
- МСАктёр
Меди
Садун
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- ЭДАктриса
Элис
Дюфур
- Сценарист
Филипп
Лашо
- ЖАСценарист
Жюльен
Аррути
- ПДСценарист
Пьер
Дудан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ОММонтажёр
Оливье
Мишо-Альшуррун
- ДКОператор
Доминик
Колен
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман