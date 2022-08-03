SuperАлиби
Wink
Фильмы
SuperАлиби

SuperАлиби (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Alibi.com
Комедия85 мин18+

О фильме

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех…Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «SuperАлиби»