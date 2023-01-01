Биография

Тарек Будали – обаятельный французский актер и режиссер – родился в 1979 году. Также известен как сценарист. Своей харизмой и брутальной внешностью черноглазый красавец обязан корням, ведущим в Марокко. Юноша учился в техническом университете, получил диплом, но актерский талант привел его в шоу-бизнес. Врожденное чувство юмора позволило Тареку гармонично влиться в состав парижской труппы «Банда Фифи». Будали лучше всего удавались пародии, он участвовал в различных постановках и скетчах вместе с комедийными актерами Филиппом Лашо и Жюльеном Аррути. Первую роль в кино Тарек Будали сыграл в 2010 году. Это был фильм с интригующим названием «Сердцеед». Потом в карьере Будали были фильмы «Париж любой ценой» с ролью второго плана и «Супернянь», где Тарек сыграл одну из ведущий ролей. Первая режиссерская работа Будали – фильм «Женись на мне, чувак» – вышла в прокат в 2017 году. Обаятельному актеру лучше всего удаются комедийные роли, что он и продемонстрировал в искрометной киноленте «Плейбой под прикрытием». В этом же году на экраны вышел еще один фильм с участием актера – «Великолепная». Сейчас карьера Будали идет в гору: ему поступают все новые и новые предложения.