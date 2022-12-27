Не звезди! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Не звезди!
Не звезди!
7.92022, Menteur
Комедия89 мин18+
О фильме

Фантастическая комедия о том, как все выдумки патологического лжеца внезапно воплотились в реальность. Жизнь Жерома удалась: он построил успешную карьеру, у него нет проблем со здоровьем и деньгами. Есть только один нюанс — всякий раз, когда Джером открывает рот, он лжет. Это выводит из себя его брата Тибальта и родителей. Даже на работе он прежде всего известен как лгун — зато с легкостью привлекающий клиентов. И сейчас это очень кстати, ведь на горизонте появился российский олигарх с большой суммой денег. К сожалению, именно в это ответственное время судьба решает сыграть с Жеромом злую шутку: однажды он понимает, что его вранье стало правдой. Вынесет ли он из этого хоть какие-нибудь уроки, расскажет фильм «Не звезди!» — смотрите его онлайн на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не звезди!»