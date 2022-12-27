Не звезди! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фантастическая комедия о том, как все выдумки патологического лжеца внезапно воплотились в реальность. Жизнь Жерома удалась: он построил успешную карьеру, у него нет проблем со здоровьем и деньгами. Есть только один нюанс — всякий раз, когда Джером открывает рот, он лжет. Это выводит из себя его брата Тибальта и родителей. Даже на работе он прежде всего известен как лгун — зато с легкостью привлекающий клиентов. И сейчас это очень кстати, ведь на горизонте появился российский олигарх с большой суммой денег. К сожалению, именно в это ответственное время судьба решает сыграть с Жеромом злую шутку: однажды он понимает, что его вранье стало правдой. Вынесет ли он из этого хоть какие-нибудь уроки, расскажет фильм «Не звезди!» — смотрите его онлайн на Wink.

