Биография

Сценарист, кинорежиссер и актер Филипп Лашо знаком зрителям под творческим псевдонимом Фифи. Он известен (хотя и не настолько широко) как актер озвучки, работал с телевизионными и анимационными фильмами. Филипп Лашо родился во французской коммуне Фонтене-су-Буа. В возрасте 22 лет он начал работать в комедийной программе Микаэля Юна на телевидении. Опыт, полученный на TV, пригодился Филиппу в дальнейшем, в том числе при работе над фильмами. Его кинокарьера началась в 2007 году. Через два года Лашо поступает предложение от продюсера Дешаванна: необходимо адаптировать японскую игру. Он прекрасно справляется с работой. В 2013 году вышел фильм Филиппа Лашо. Именно тогда он впервые появился на публике. Дебютная роль Филиппа Лашо была сыграна в фильме «Superнянь». В комедиях Лашо нет никакого пафоса и натуги, только любовь, дружба, семья и другие человеческие ценности. Он снимает отличное кино – такое, как умеют делать только во Франции. Был награжден премиями фестиваля «Альпа д'Юез Комеди».