Гретель и Гензель
Wink
Фильмы
Гретель и Гензель
7.42020, Gretel & Hansel
Ужасы, Фэнтези83 мин18+

Фильм Гретель И Гензель (2020)

О фильме

Мать выгоняет Гензеля и Гретель из дома. Теперь брат и сестра вынуждены скитаться по лесу в поисках пропитания. Так они набредают на избушку в чаще и знакомятся с радушной хозяйкой, которая предоставляет им и кров, и еду. Вскоре благодарные сироты понимают, что оказались в зловещей ловушке.

Страна
США, Ирландия, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гретель и Гензель»