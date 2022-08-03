Мать выгоняет Гензеля и Гретель из дома. Теперь брат и сестра вынуждены скитаться по лесу в поисках пропитания. Так они набредают на избушку в чаще и знакомятся с радушной хозяйкой, которая предоставляет им и кров, и еду. Вскоре благодарные сироты понимают, что оказались в зловещей ловушке.

