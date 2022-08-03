Фильм Гретель И Гензель (2020)
О фильме
Мать выгоняет Гензеля и Гретель из дома. Теперь брат и сестра вынуждены скитаться по лесу в поисках пропитания. Так они набредают на избушку в чаще и знакомятся с радушной хозяйкой, которая предоставляет им и кров, и еду. Вскоре благодарные сироты понимают, что оказались в зловещей ловушке.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ОПРежиссёр
Осгуд
Перкинс
- СЛАктриса
София
Лиллис
- СЛАктёр
Сэмми
Лики
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- ДДАктриса
Джессика
Де Гау
- ФОАктриса
Фиона
О’Шонесси
- ДКАктёр
Доннча
Краули
- ДГАктёр
Джонатан
Ганнинг
- ЧБАктёр
Чарльз
Бабалола
- ДДАктриса
Джулия
Доэрти
- ДДАктёр
Джонатан
Делани Тайнен
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- ВЖАктриса дубляжа
Василиса
Жаркова
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- Композитор
Робин
Кудер