Семь лиц Джейн (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семь историй, восемь режиссеров, одна героиня — в антологии об экзистенциальном путешествии матери-одиночки. Молодая мать Джейн отправляет дочь в летний лагерь и дает ей напутствие — ничего не бояться, найти друзей и попробовать что-то новое. А затем садится за руль и отправляется на поиски себя. В пути она повстречает бывшего возлюбленного и других людей из своего прошлого, которые помогут ей по-новому взглянуть на себя в настоящем. Кроме того, Джейн ждут встречи с незнакомцами, у каждого из которых своя яркая история, а также героине предстоит столкнуться с собственной копией... Смотреть «Семь лиц Джейн», фильм 2022 года, онлайн в хорошем качестве вы можете на нашем видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- ДАРежиссёр
Джулиан
Акоста
- ККРежиссёр
Ксан
Кассаветис
- ДКРежиссёр
Джиа
Коппола
- РХРежиссёр
Райан
Хеффингтон
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- Актриса
Брида
Вул
- ЭПАктриса
Эмануэла
Постаккини
- ЭСАктёр
Энтони
Скорди
- ЛЛАктриса
Летиша
ЛаБелль
- БЭАктёр
Бенжамин
Эльм
- ЧНАктёр
Чидо
Нуокоча
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- ДБАктёр
Дэвид
Балкорта
- ДАСценарист
Джулиан
Акоста
- ККСценарист
Ксан
Кассаветис
- БДСценарист
Бен
Дель Веккьо
- РХСценарист
Райан
Хеффингтон
- ДБПродюсер
Джейсон
Баум
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- НХМонтажёр
Найлс
Ховард
- ДМОператор
Джейкоб
Мендел