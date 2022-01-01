Семь лиц Джейн (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семь историй, восемь режиссеров, одна героиня — в антологии об экзистенциальном путешествии матери-одиночки. Молодая мать Джейн отправляет дочь в летний лагерь и дает ей напутствие — ничего не бояться, найти друзей и попробовать что-то новое. А затем садится за руль и отправляется на поиски себя. В пути она повстречает бывшего возлюбленного и других людей из своего прошлого, которые помогут ей по-новому взглянуть на себя в настоящем. Кроме того, Джейн ждут встречи с незнакомцами, у каждого из которых своя яркая история, а также героине предстоит столкнуться с собственной копией... Смотреть «Семь лиц Джейн», фильм 2022 года, онлайн в хорошем качестве вы можете на нашем видеосервисе Wink!



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