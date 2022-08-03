Эдди Додсон - владельц мебельного магазина на Мелроуз Авеню в Лос-Анджелесе. Он был знаком со многими знаменитостями, вeл праздный образ жизни - веселился и устраивал вечеринки. Но однажды он влюбился, и чтобы произвести впечатление на любимую девушку, решил ограбить банк.

