Джентльмен грабитель
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Джентльмен грабитель

Джентльмен грабитель (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

7.32014, Electric Slide
Боевик, Криминал91 мин18+

О фильме

Эдди Додсон - владельц мебельного магазина на Мелроуз Авеню в Лос-Анджелесе. Он был знаком со многими знаменитостями, вeл праздный образ жизни - веселился и устраивал вечеринки. Но однажды он влюбился, и чтобы произвести впечатление на любимую девушку, решил ограбить банк.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмен грабитель»