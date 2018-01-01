Wink
Фильмы
Джентльмен грабитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмен грабитель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмен грабитель»

Актёры

Джим Стёрджесс

Джим Стёрджесс

Jim Sturgess
АктёрEddie Dodson
Изабель Лукас

Изабель Лукас

Isabel Lucas
АктрисаPauline
Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаCharlotte
Патриша Аркетт

Патриша Аркетт

Patricia Arquette
АктрисаTina
Кристофер Ламберт

Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
АктёрRoy Fortune
Констанс Ву

Констанс Ву

Constance Wu
АктрисаMika Oh
Кейт Микуччи

Кейт Микуччи

Kate Micucci
АктрисаSue Fellucci
Винесса Шоу

Винесса Шоу

Vinessa Shaw
АктрисаMimi
Осгуд Перкинс

Осгуд Перкинс

Osgood Perkins
АктёрAndy Segal
Мэгалин Эчиканвоке

Мэгалин Эчиканвоке

Megalyn Echikunwoke
АктрисаJean

Продюсеры

Ганс С. Риттер

Ганс С. Риттер

Hans C. Ritter
Продюсер
Кристин Вачон

Кристин Вачон

Christine Vachon
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Ирина Пономарева

Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Дженнифер Джонсон

Дженнифер Джонсон

Jennifer Johnson
Художница
Джастин Либ

Джастин Либ

Justin Lieb
Художница

Композиторы

Кевин Хэскинс

Кевин Хэскинс

Kevin Haskins
Композитор