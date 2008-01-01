Герцогиня (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джорджина была непосредственной девушкой, она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Девоншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов?
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СтранаВеликобритания, Италия, Франция, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актёр
Доминик
Купер
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Саймон
Макберни
- ЭМАктёр
Эйдан
Макардл
- ДШАктёр
Джон
Шрэпнел
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- ПГАктёр
Патрик
Годфри
- ДХСценарист
Джеффри
Хэтчер
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- АФСценарист
Аманда
Формен
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- ГТПродюсер
Габриэлла
Тана
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман