Герцогиня
Wink
Фильмы
Герцогиня
9.12008, The Duchess
Драма, Мелодрама105 мин18+

Герцогиня (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Джорджина была непосредственной девушкой, она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Девоншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов?

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Страна
Великобритания, Италия, Франция, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Герцогиня»