Герцогиня (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Джорджина была непосредственной девушкой, она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Девоншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов?



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