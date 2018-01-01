Биография

Хейли Этвелл — актриса театра и кино. За роли в театральных постановках трижды номинировалась на премию Лоуренса Оливье, а работа в мини-сериале «Столпы Земли» принесла ей номинацию на «Золотой глобус». Родилась в Лондоне 5 апреля 1982 года. Окончила школу музыки и драмы Гилдхолл и получила свою первую роль в телефильме «Что бы ни значила любовь», а ее дебютом в большом кино стала картина «Герцогиня». Хейли Этвелл обрела мировую известность, сыграв в картине «Первый мститель» в 2011 году. Впоследствии она несколько раз возвращалась к этой роли в других проектах Marvel: фильмах «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Мстители: Финал», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», сериалах «Агенты Щ.И.Т.» и «Агент Картер». Хейли озвучила своего персонажа в анимационном сериале Marvel «Что, если...?». Она сыграла в таких картинах, как «Джимми Хендрикс», «Воспоминания о будущем», «Золушка», «Кристофер Робин», появилась в сериале-антологии «Черное зеркало» и исполнила главную роль в сериале «Приговор».