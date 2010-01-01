Уличные танцы (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Стрит данс и высокое искусство сливаются в экстазе в зрелищной музыкальной мелодраме о том, как уличные танцоры и артисты балета объединились ради важного соревнования. Джей, лидер танцевальной команды, которая только что вышла в финал турнира по стрит дансу, внезапно оставляет своих подопечных на произвол судьбы. Бывшая девушка Джея Карли берет на себя руководство труппой и пытается найти помещение для репетиций. Худрук Королевской академии балета Хелена предлагает Карли и ее команде зал в обмен на обучение балетных ребят более экспрессивной хореографии. Поначалу стридансеры и академические танцоры ладят очень плохо, но со временем обогащают мастерство друг друга. Как это отразится на турнире?
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Макс
Джива
- ДПРежиссёр
Дания
Пасквини
- Актриса
Никола
Берли
- Актёр
Ричард
Уинзор
- Актёр
Аквели
Роач
- Актёр
Фрэнк
Харпер
- Актёр
Джордж
Сэмпсон
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЭБАктриса
Элинор
Брон
- ПБАктёр
Патрик
Балади
- ТБАктриса
Тениша
Боннер
- ЛМАктёр
Лекс
Мильчарек
- ДИСценарист
Дже�йн
Инглиш
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- НХПродюсер
Нил
Харди
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АМХудожник
Алекс
Мэрден
- СМОператор
Сэм
МакКёрди