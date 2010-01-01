Уличные танцы (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Стрит данс и высокое искусство сливаются в экстазе в зрелищной музыкальной мелодраме о том, как уличные танцоры и артисты балета объединились ради важного соревнования. Джей, лидер танцевальной команды, которая только что вышла в финал турнира по стрит дансу, внезапно оставляет своих подопечных на произвол судьбы. Бывшая девушка Джея Карли берет на себя руководство труппой и пытается найти помещение для репетиций. Худрук Королевской академии балета Хелена предлагает Карли и ее команде зал в обмен на обучение балетных ребят более экспрессивной хореографии. Поначалу стридансеры и академические танцоры ладят очень плохо, но со временем обогащают мастерство друг друга. Как это отразится на турнире?



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