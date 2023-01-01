Сердце Ангела
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Сердце Ангела

Сердце Ангела (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

8.01987, Angel Heart
Ужасы, Триллеры108 мин18+

Сюжет

Нуарный мистический триллер, обыгрывающий сюжет о встрече с сатаной, с инфернальным Робертом Де Ниро и молодым Микки Рурком в главных ролях. Действие завязывается в Нью-Йорке середины 50-х прошлого века. Загадочный незнакомец Луи Сайфер просит частного сыщика Гарри Ангела найти музыканта Джонни Счастливчика. В начале 40-х он заключил с Сайфером договор, но после войны попал в психиатрическую клинику. Тамошние врачи регулярно сообщают Луи о состоянии Джонни, но теперь он сомневается, не водят ли его за нос. Гарри предстоит выяснить, верны ли догадки его клиента, и понять, что случилось с музыкантом на самом деле. Чем обернется это плевое, по меркам детектива, задание – можно увидеть, если смотреть фильм Алана Паркера «Сердце Ангела» (1987) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце Ангела»

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