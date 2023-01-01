Сердце Ангела (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Нуарный мистический триллер, обыгрывающий сюжет о встрече с сатаной, с инфернальным Робертом Де Ниро и молодым Микки Рурком в главных ролях. Действие завязывается в Нью-Йорке середины 50-х прошлого века. Загадочный незнакомец Луи Сайфер просит частного сыщика Гарри Ангела найти музыканта Джонни Счастливчика. В начале 40-х он заключил с Сайфером договор, но после войны попал в психиатрическую клинику. Тамошние врачи регулярно сообщают Луи о состоянии Джонни, но теперь он сомневается, не водят ли его за нос. Гарри предстоит выяснить, верны ли догадки его клиента, и понять, что случилось с музыкантом на самом деле. Чем обернется это плевое, по меркам детектива, задание – можно увидеть, если смотреть фильм Алана Паркера «Сердце Ангела» (1987) онлайн в хорошем качестве на Wink.
Сердце Ангела смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ЛБАктриса
Лиза
Боне
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- СФАктёр
Стокер
Фонтелье
- БМАктёр
Брауни
МакГи
- МХАктёр
Майкл
Хиггинс
- ЭУАктриса
Элизабет
Уиткрафт
- ЭКАктёр
Элиотт
Кинер
- ЧГАктёр
Чарльз
Гордон
- АПСценарист
Алан
Паркер
- УХСценарист
Уильям
Хьортсберг
- ЭКПродюсер
Эллиотт
Кастнер
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- Продюсер
Марио
Кассар
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЮПАктёр дубляжа
Юрий
Пузырёв
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Художница
Кристи
Зиа
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс