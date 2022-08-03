Бессмертные: Война миров (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.02004, Immortel (ad vitam)
Фантастика, Мелодрама98 мин18+
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О фильме
2095 год. Над трехуровневым Нью-Йорком парит пирамида бессмертных богов, зловещая корпорация «Евгеника» похищает людей для своих тайных экспериментов, а в мрачных закоулках рыщет серийный убийца, про которого известно лишь то, что он - нечеловек.
СтранаВеликобритания, Италия, Франция
ЖанрФантастика, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭБРежиссёр
Энки
Билал
- ЛХАктриса
Линда
Харди
- Актёр
Томас
Кречман
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЯКАктёр
Янн
Коллетт
- Актёр
Фредерик
Пьеро
- ТМАктёр
Томас
М. Поллард
- ДШАктёр
Джо
Шеридан
- КЖАктриса
Коринн
Жабер
- ОААктёр
Оливье
Ашар
- ДДАктёр
Джерри
Ди Джакомо
- ЭБСценарист
Энки
Билал
- ШГПродюсер
Шарль
Гассо
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- ЖФХудожник
Жан-Пьерр
Фуйе
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- ПЖОператор
Паскаль
Жаннесо
- СРКомпозитор
Сигюр
Роус
- ГВКомпозитор
Горан
Вейвода