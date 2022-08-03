2095 год. Над трехуровневым Нью-Йорком парит пирамида бессмертных богов, зловещая корпорация «Евгеника» похищает людей для своих тайных экспериментов, а в мрачных закоулках рыщет серийный убийца, про которого известно лишь то, что он - нечеловек.

