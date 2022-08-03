Бессмертные: Война миров
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Бессмертные: Война миров

Бессмертные: Война миров (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.02004, Immortel (ad vitam)
Фантастика, Мелодрама98 мин18+

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О фильме

2095 год. Над трехуровневым Нью-Йорком парит пирамида бессмертных богов, зловещая корпорация «Евгеника» похищает людей для своих тайных экспериментов, а в мрачных закоулках рыщет серийный убийца, про которого известно лишь то, что он - нечеловек.

Страна
Великобритания, Италия, Франция
Жанр
Фантастика, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные: Война миров»