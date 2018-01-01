Wink
Фильмы
Бессмертные: Война миров
Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные: Война миров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные: Война миров»

Режиссёры

Энки Билал

Энки Билал

Enki Bilal
Режиссёр

Актёры

Линда Харди

Линда Харди

Linda Hardy
АктрисаJill
Томас Кречман

Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрNikopol
Шарлотта Рэмплинг

Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаElma Turner
Янн Коллетт

Янн Коллетт

Yann Collette
АктёрFroebe
Фредерик Пьеро

Фредерик Пьеро

Frédéric Pierrot
АктёрJohn
Томас М. Поллард

Томас М. Поллард

Thomas M. Pollard
АктёрHorus
Джо Шеридан

Джо Шеридан

Joe Sheridan
АктёрAllgood
Коринн Жабер

Коринн Жабер

Corinne Jaber
АктрисаLily Liang
Оливье Ашар

Оливье Ашар

Olivier Achard
АктёрChecker
Джерри Ди Джакомо

Джерри Ди Джакомо

Jerry Di Giacomo
АктёрJack Turner

Сценаристы

Энки Билал

Энки Билал

Enki Bilal
Сценарист

Продюсеры

Шарль Гассо

Шарль Гассо

Charles Gassot
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Алексей Мясников

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Борис Клюев

Борис Клюев

Актёр дубляжа

Художники

Жан-Пьерр Фуйе

Жан-Пьерр Фуйе

Jean-Pierre Fouillet
Художник
Мими Лемпика

Мими Лемпика

Mimi Lempicka
Художница

Операторы

Паскаль Жаннесо

Паскаль Жаннесо

Pascal Gennesseaux
Оператор

Композиторы

Сигюр Роус

Сигюр Роус

Sigur Rós
Композитор
Горан Вейвода

Горан Вейвода

Goran Vejvoda
Композитор