WinkФильмыБессмертные: Война мировАктёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные: Война миров»
Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные: Война миров»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJill
Линда ХардиLinda Hardy
АктёрNikopol
Томас КречманThomas Kretschmann
АктрисаElma Turner
Шарлотта РэмплингCharlotte Rampling
АктёрFroebe
Янн КоллеттYann Collette
АктёрJohn
Фредерик ПьероFrédéric Pierrot
АктёрHorus
Томас М. ПоллардThomas M. Pollard
АктёрAllgood
Джо ШериданJoe Sheridan
АктрисаLily Liang
Коринн ЖаберCorinne Jaber
АктёрChecker
Оливье АшарOlivier Achard
АктёрJack Turner